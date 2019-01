Mentőautó és egy szemtanú állított meg egy ámokfutó sofőrt Szombathelyen - videó

Két utcában is balesetet okozott, egy gyalogost majdnem kerítésnek préselt, majd felnin menekült tovább egy ámokfutó Szombathelyen. A szemtanúk szerint bódult állapotban lévő férfit végül egy mentőautó állította meg, valamint egy tanú, aki látva a menekülést, szorosan mögé állt az autójával, hogy ne tudjon továbbmenni.Egyelőre nem tudni, mi okozott "rövidzárlatot" annak a Mercedesnek a vezetőjénél, aki a 11-es Huszár úton a belváros felé tartva ütközött egy út szélén parkoló Fiattal, aminek ettől kitörött a kereke. A Fiat nekicsapódott egy elektromos szekrénynek is, ami szintén megrongálódott és cserélni kell. A baleset után a Mercedes vezetője visszatolatott a padkáról, majd elhajtott -Ezután az autós Horváth Boldizsár körútra kanyarodott, ahol ütközött egy parkoló Audival, aminek ettől szintén kitörött a kereke. Az autót kerékpárútra lökte a Mercedes, ami egy fa mellett elhajtva egy ház kerítésének ütközött, csaknem a kerítéshez préselve egy ott álló fiatalembert. Az ijedtségből feleszmélő férfi odament a Mercedeshez, de annak zavaros tekintetű sofőrje tolatni kezdett."Az ámokfutó néhányszor nekitolatott egy jelzőtáblának, majd visszatalált az útra és kb. 30-40 km/órás sebességgel elcsattogott a helyszínről" - olvasható a cikkben. A romos elejű, felnin haladó Mercedesnek végül egy mentő állta az útját, a kocsi mögé pedig szorosan odaállt a szemtanú, aki követte a férfit az ámokfutást látva. Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek.A 112 Press videója a helyszínről: