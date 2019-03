Elektromos Jaguar lett a 2019-es év autója

Az érzelmek diadala a racionalizmus felett. Akár így is összegezhető a 2019-es év autója választás eredménye, ahol az átlagos kocsinak ezúttal esélye sem volt. Így lett pontazonosság a Jaguar i-Pace és az Alpine A110 között. Az angolok elektromos SUV-ja és a sportkocsi egyaránt 250 ponttal zárt, a zsűritagoktól kapott több első hellyel az előbbi modell nyert. A Jaguar azzal győzött, hogy a 60 tagú zsűriből 18 szakújságíró tette az első helyre, míg az Alpine-t csak 16. Ilyen még soha nem volt a verseny történetében, a harmadik Kia Ceed – és az első hétköznapi autó – mindössze három ponttal maradt le az első helyről.A hétköznapiságról annyit, hogy sok más oldal mellett az egyik népszerű – de nem kifejezetten szakmai – portál is megszavaztatta olvasóit, akik történetesen az utolsó két helyre tették a Jaguart és az Alpine-t. Ők a „népítéletnek" megfelelően a Ceedet hozták ki elsőnek, míg az ezüstöt egyetlen százalék különbséggel a kecskeméti Mercedes A osztálynak adták. Ez utóbbinak drukkolt a Pótkerék stábja is.Az i-Pace a brit autógyár első elektromos meghajtású kocsija, és egyben az első, amelyik az év autója címet is megkapta. – A Jaguar minden dolgozója nevében nagyon köszönöm – mondta az autógyár főtervezője, Ian Callum. A sors fintora, hogy a Jaguar idén nem állított ki a vasárnap záruló Genfi Autószalonon, mivel a cég a kínai piac és a dízelek iránti kereslet megroppanása miatt rekordveszteséget ért el tavaly.De nézzük a győztest! Tény, hogy az i-Pace testesíti meg a Jaguar–Landrover csoport zéró emissziós jövőjét. A 90 kWh-s akkumulátor a két tengely között helyezkedik el. Ez alacsony tömegközéppontot jelent, és a jó kanyarvételi sebességben döntő szerepet játszik. Nyilvános gyorstöltésnél 15 perc alatt akár 100 kilométernyi hatótávot is tankolhat a vezető – otthon természetesen nem ennyire rózsás a helyzet.Az i-Pace 480 kilométeres hatótávja korrekt, a környezet és az elektronika megtermelt hőjét hasznosítja a fűtés, a városi forgalomban pedig gombnyomásra megnövelhető a visszatáplálás. A 26 millió forintos induló árú Jaguar i-Pace 400 lóerőt és mozdonyszerű, közel 700 Nm-es csúcsnyomatékot szabadít rá a négy kerékre. A dinamizmus a nagy tömeg ellenére is adott: 4,8 másodperces a 100-as sprint. Közben egyáltalán nem morog, sőt, 20 kilométer/órás tempóig hangjelzést küld a környezetnek, hogy városban és gyalogosok között is legyen valami hangja.