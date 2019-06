12 ezer európai dolgozójától válik meg a Ford

Az amerikai Ford csütörtökön bejelentette, hogy 12 ezer európai munkavállalójától válik meg a jövő év végéig.



A létszámleépítés célja az európai ágazat nyereségességének a növelése, valamint a költségcsökkentések révén felszabaduló források átirányítása az elektromos autók gyártásának a növelésére.



A Ford öt gyárát zárja be, hármat Oroszországban, egyet-egyet pedig Nagy-Britanniában és Franciaországban.



A Ford 51 ezer embert foglalkoztat Európában, a vegyesvállalatokat is figyelembe véve ez a szám eléri a 65 ezret.



A Ford Európával kapcsolatos döntésében az is szerepet játszik, hogy csökken az autókereslet a kontinensen.



Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA épp csütörtökön ismertette, hogy legújabb várakozása szerint idén egy százalékkal csökken a forgalomba helyezett új személyautók száma az eddig becsült egy százalék növekedés helyett.