Viharos gyorsasággal telnek a napok, a hetek, az évek… Szinte ma születtek a fiaink, s maholnap már a harmadik is felnőtt lesz. A család nálunk központi szerepet játszik az adventi időszakban is. Az együtt töltött idő, a közös készülődés és az egymással megosztott örömök erősítik a családi kötelékeket. Egész kiskoruktól kezdve igyekeztünk bevonni a gyerekeket is a készülődésbe. Minden évben közösen készítettük el az óvodában az adventi koszorút, aztán izgatottan vártuk a vasárnapokat, hogy sorban meggyújthassuk a gyertyákat. Jó visszaidézni azt az időt.

Az advent időszaka a keresztény hagyományban a várakozás és készülődés időszaka, amely a karácsonyra való felkészülést jelenti. Ebben az időszakban érdemes elmerülni a hitben, elcsendesedni. Saját gyermekkorunk nyugodt karácsonyai mindannyiunk számára inspirációt jelenthetnek a mai rohanó, kiüresedett világban. Ilyenkor több figyelmet kapnak a szeretteink, igyekszünk velük megosztani az örömöt, szeretetet. A régmúlt idők nyugodt karácsonyai emlékeztetnek minket arra, hogy a valódi értékek nem a külsőségekben, hanem a szeretetben és az együtt töltött időben rejlenek.

Előkerülnek régi történetek, képek, társasjátékok. Kiszakadunk a mindennapok forgatagából. Az ünnepre koncentrálunk, a hitünkre, és arra, hogy egymásnak örömet okozzunk. Lázas készülődés folyik a lelkünkben és az otthonunkban is. Egyre többször készítünk egymásnak saját ajándékot, mert amíg azzal foglalkozunk, addig is a másikra gondolunk. Ez segít az elmélyülésben, az idő lelassításában is. Az adventi időszak emlékeztet minket arra, hogy az élet igazi szépsége az apró, szeretetteljes pillanatokban rejlik.

- Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna, a Horgászszövetség ügyvezetője