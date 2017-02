Ismerje meg a világ legidősebb sebészét, aki még most is napi 4 műtétet vállal

Alla, aki már 67 éve dolgozik sebészként, és több, mint tízezer operációt hajtott végre, otthon nyolc macskát etet, és ellátja vele élő fogyatékos unokaöccsét is - írja a Lemon Mégsem lassít. Anna úgy nyilatkozott, hogy sebésznek lenni nemcsak egy munka, hanem egyfajta életstílus is. Ha nyugdíjba menne, ki csinálná meg helyette a műtéteket?Anna a legidősebb, most is hivatalosan dolgozó sebész a világon, de amikor a hosszú élet titkáról faggatták, annyit mondott, nincs titok. Eszik mindent, sokat nevet, és sokat sír.