Kick-box aranyérmek Bajáról Fertőszentmiklósra - fotók

A Fertőszentmiklósi Simon GYM Egyesület versenyzői közül Simon Rózsa, Windisch Zoltán, Németh Márk, Németh Krisztián, Kiss Ádám, Kiss Dávid, Németh Szilvia, Simon László versenyzett.A szombaton a selejtező mérkőzéseket, vasárnap a döntőket rendezték.A gyermek kategóriában Kiss Ádám lowkick light kategóriában negyedik, K1 light kategóriában első helyet szerzett. Testvére, Kiss Dávid lowkick light-ban szintén negyedik, K1-ben pedig nagy csatában a második helyet szerezte meg. Simon Rózsa kemény mérkőzést vívott, megérdemelten lett aranyérmes.A felnőttek között Németh Krisztián K1 szabályrendszerben megnyerte az elődöntőt, de sajnos megsérült és nem tudott kiállni a döntőre, így ezüstérmet szerzett.Németh Márk és Windisch Zoltán ugyanabban a súlycsoportban és szabályrendszerben indultak, ahol Márk a harmadik helyet szerezte meg, Zoli pedig nagy csatában lett második.Németh Szilvia az elődöntőt magabiztos bunyóval megnyerte. A döntőben is tisztesen helyt állt, de sajnos most nem sikerült megszereznie az aranyérmet.Simon László 4 év kihagyás után, felnőtt és veterán kategóriában is tatamira lépett. A veterán kategóriát nagy fölénnyel nyerte, a felnőttek között pedig egy nagyon szoros mérkőzésen maradt le a döntőről, így bronzérmes lett. Gratulálunk versenyzőinknek!Felkészítő edzők: Tóth Richárd, Molnár Sándor, Simon LászlóEgy országos versenyen 9 versenyzővel indultunk, a mérleg 3 arany, 4 ezüst,2 bronzérem, ehhez sok mindent nem kell hozzá tennünk, a két hét múlva folytatjuk Milánóban ahol egy világbajnokságon veszünk részt – mondta Simon László vezetőedző.