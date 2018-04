Fertőszentmiklósi világbajnokok Milánóban - fotók

Az első napon az utánpótlás és a női kategóriákban rendeztek mérkőzéseket. Molnár Noémi Lili a felnőttek közt,- 50 kg-os súlycsoportban lépett tatamira. Az első mérkőzésén jobb volt olasz ellenfelénél, azonban egy vitatható bírói döntés miatt alulmaradt,és bronzérmet szerzett. Második mérkőzésén light contact szabályrendszerben egy hajtós, adok-kapok meccsen egy technikás francia ellenféllel szemben vereséget szenvedett,így ezüstérmes lett.A második nap következtek a felnőtt férfi kategóriák. Elsőként Simon László lépett tatamira, a -70kg-os súlycsoportban. Kick-lightban és K1 lightban is fölényesen nyerte a mérkőzéseit, és mindkét szabályrendszerben megszerezte a bajnoki övet. Light contactban is oktatta a mezőnyt, a döntőben is simán verte francia ellenfelét, azonban a bírók igazságtalan döntése miatt csak ezüstérmes lett.Németh Krisztián első mérkőzésén kick light kategóriában sajnos nem tudta kihasználni magasságbeli és technikai fölényét a harcos stílusú olasz ellenfelével szemben, így ezüstérmet szerzett.Második mérkőzésén K1 light szabályrendszerben egy lelkes francia sráccal bunyózott, aki kemény és pontos testrúgásokkal nehezítette meg a dolgát, de Krisztián pontosabb ütéseinek és támadó szellemű bunyòjának köszönhetően megérdemelt győzelmet aratott.Zoli szintén K1 light szabályrendszerben egy magas, fiatal olasz ellenféllel mérkőzött,és sima,fölényes győzelmet aratott. A döntőben Zoli Krisztiánnal mérkőzött volna, ám a házi döntő Zoli orrsérülése miatt elmaradt, így Krisztiáné lett a bajnoki öv.Zoli eggyel magasabb súlycsoportban, -65 kg-ban is tatamira lépett. Egy technikás, kemény bolgár ellenféllel bunyózott a bajnoki övért. Szoros, kiélezett mérkőzést vívtak, amit Zoli egy óriási hajrával megérdemelten nyert.Csapatunk így 4 aranyéremmel, 4 ezüstéremmel és egy bronzéremmel zárta a 2018-as WFC Light Világbajnokságot.Köszönjük a felkészítést edzőinknek: Tóth Richárdnak, Molnár Sándornak és Simon Lászlónak. Köszönjük a részvételi lehetőséget Mezőfi Andrásnak,a WFC Hungary elnökének. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, hogy mindez megvalósulhatott.A sikeres WFC országos bajnoksága után a világbajnokságon is nagyon szép eredményeket értünk el. Az eredmények több szempontból is különlegesek a számomra. Radics Róbert mellett további két világbajnok fiatal versenyzőnk van. Az egyesületünk vezető edzője ismételten bizonyította, hogy néhány év kihagyás után ismét a csúcs formában van, példa ez mindenkinek, akik hozzánk jár sportolni. Noémi is két év után most tért vissza a versenyzéshez és harcosan küzdött, nagyon büszke vagyok rá mint edző és mint apa is - mondta el a versenyről Molnár Sándor, az egyesület egyik edzője.