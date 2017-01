Ez ám a jégverés - Így csapódnak az autókra a kamionokról a jégtáblák, videó - Film arról, hogyan kéne takarítani

Olvasóink így látják



Esetenként 10-15 cm vastag jégtáblák hullanak le a teherautókról, az útra ill. a gyalogjárdákra. A rendőrség évek óta tátott szájjal tűri ezt az életveszélyes helyzetet. Tegnap az autópályán egy szgk. ablakát zúzta be a lehulló jég előttem! Lakott területeken a gyalogjárda és kerékpár út mellett elhaladó kamionokról a járdán és kerékpárúton haladók közé hullik az életveszélyes jég. Egyik éven sem tapasztaltam ez irányú rendőri ellenőrzést! Persze ehhez meg kellene mozdulni és létrára mászva ellenőrizni a járműszerelvények tetejét. Ezzel lehetne igazán kaszálni, hiszen nincs az a sofőr aki felmászna a kamionjára, azt letakarítani!



A körforgalmak ki és bejáratánál elég gyakran várakoznak gyalogosok és kerékpárosok, ezt mondjuk annak a szülőnek is magyarázd el, akinek a gyermekét eltalálja egy jégtömb.



100-fotót is lehetne csinálni a jégdarabokról!, de minek? A 85-ös Kapuvár Csorna között kétoldalt tele van! De még a kövesúton is! A Veszkényi buszmegállónál, a baleseti - emlék helynél vastagon van! MEG KELL NÉZNI! NEM OLVAD! - Hazahoztam centissel lemérve 5-6 cm vastag! - és 40x40 cm nagyok ami "épségesebb" a kövesút mellé leesve! De ennél kisebb darab is okozhat BALESETET! - a főúton! -és körforgalomba is! BIZTOSÍTÓK, hogy fizetnek e-kárért?- EGYÁLLTALÁN BENNE VAN A PIKSZISBE?



Dobjuk már helyre a dolgokat! Le kell takarítani! Előírás, szabály vagy aminek akarod hívni létezik érvényben van. Régen is letakarították, most is le kell. Nem olyan bonyolult, csak csinálni kell, és nem kell végigmászni rajt. Életveszélyes egy ponyváról elrepülő jégdarab. Ha nem tudod megoldani ne ülj bele, ennyi az egész. Még mielőtt mondanád évekig csináltam, nem csak dumálok.

Szerdán írtunk arról, hogy a szabadban álló ponyvás és dobozos kamionok tetejét indulás előtt hó- és jégmentesíteni kellene. Ugyanis útközben a menetszél a tetőn maradt, jéggé fagyott táblákat felszakítja, azok a pályatestre esnek, ezzel a mögöttük haladó járműben utazóknak balesetet, akár életveszélyt okozhatnak.Olvasónk egy jégverést videózott az autópályán. Ugye senki sem örülne, ha hasonló jégdarabok csapódnának a szélvédőnek?