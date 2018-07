Félmillió évvel ezelőtt élt élőlények csontjait fedezték fel egy krími barlangban

Félmillió évvel ezelőtt élt élőlények csontjai kerültek elő a föld alól egy útépítés során a Krím félszigeten.



A Szevasztopoltól nagyjából 10 kilométerre keletre zajló munkálatokat ideiglenes felfüggesztették, hogy a helyi kutatók tanulmányozni tudják a föld alatti barlangban talált, egyebek között orrszarvúaktól, elefántra emlékeztető teremtményektől és hiénáktól származó maradványokat.



A Krími Állami Egyetem Zoológiai Múzeumában dolgozó Dmitrij Sztarcev a Krím és Oroszország területét tekintve is egyedülállónak nevezte a lelőhelyet.



Annak idején nagyon sokféle állat, például masztodonok - mintegy 4 millió évvel ezelőtt megjelent és 10 ezer évvel ezelőtt kihalt ormányos család - is éltek a térségben a szakember szerint.



"Ha ez valóban egy hiénabarlang, ahogy azt sejtjük, akkor ez az eddig feltárt, ilyen típusú lelőhelyek közül a legjobb állapotban lévő" - mondta Sztarcev, hozzátéve, hogy a csontokon látható fognyomok arra utalnak, hogy a ragadozók magukkal vonszolták a zsákmányukat a barlangba.



"Találtunk egy szinte érintetlen barlangot, ahol a vadak annak idején lakomáztak. Reményeink szerint emberekre utaló nyomokat is fogunk találni" - tette hozzá a szakember.



