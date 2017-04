A rendszeres testmozgás segít megőrizni az agy frissességét 50 felett is

A British Journal of Sports Medicine című folyóiratban közölt tanulmány szerzői 39 korábbi vizsgálatot elemezve jutottak arra, hogy a szív és az izmok rendszeres edzése van a legjobb hatással a kognitív funkciókra, azoknál is, akiknél már megkezdődött ezeknek a képességnek a leépülése - írta a BBC News.



A kutatók szerint a rendszeres testmozgás bevezetése a mindennapokba minden életkorban jótékony hatással van az elmére és a testre. A tajcsi órák például hatékony mozgásformát jelenthetnek az olyan ötvenen túliak számára, akik nem szeretnének nagyobb fizikai kihívással járó testmozgást választani.



A fizikai aktivitás csökkenti egy sor betegség, köztük a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákos megbetegedések kockázatát, valamint a kutatók úgy vélik, hogy segít megakadályozni az agy természetes - öregedéssel járó - leépülését.



A szakemberek szerint testmozgás közben a szokásosnál nagyobb adag vér, oxigén és tápanyag jut az agyba, fokozva annak egészségét és serkentve egy növekedési hormon termelődését, ami az új idegsejtek és idegsejt-kapcsolatok kialakulása miatt fontos.



A Canberrai Egyetem kutatói korábbi tanulmányok elemzésével nézték meg, hogy legkevesebb négy hétnyi rendszeresen testmozgásnak milyen hatása van a felnőttek agyi funkcióira.



Az eredmények szerint az aerob edzés fejleszti az olyan kognitív képességeket, mint a gondolkodás, az olvasás és a tanulás, míg az izmok edzése - például a súlyzózás -, jelentős jótékony hatással van a memóriára és a végrehajtó funkciókra, úgy mint a tervezés és a szervezés képessége.



"Már heti egy-két mérsékelt testedzéssel fejlődés figyelhető meg a kognitív képességek terén, és annál nagyobb mértékű a változás, minél több a testmozgás" - húzta alá Joe Northey, a tanulmány egyik szerzője.



Az angol közegészségügyi szolgálat (Public Health England) munkatársaként dolgozó Justin Varney szerint a munkába biciklizés, vagy sétálás is aerob edzésnek számít, és a nehéz bevásárlószatyrok

cipelését is el lehet könyvelni erősítésnek.



Az Alzheimerís Research UK munkatársaként dolgozó David Reynolds szerint a fizikai aktivitás mellett ugyanolyan fontos szerepet játszik az agy egészségének megőrzésében a mentális aktivitás, a kiegyensúlyozott étrend, a mértékletes alkoholfogyasztás és a dohányzásmentes életmód.