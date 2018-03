50 éve halt meg Gagarin, a világ első űrhajósa - az is csoda, hogy az űrrepülést túlélte

Valentyina Tyereskovával, aki első nőként járt az űrben. Fotó forrása: archiv.repulnijo.hu

1961. április 12-én Gagarin a Vosztok-1 típusú egyszemélyes űrhajóval helyi idő szerint 9 óra 7 perckor startolt Bajkonurból, útja 108 percig tartott, ez idő alatt egyszer kerülte meg a Földet. Az űrrepülés során a súlytalanság állapotát jól viselte, ceruzával jegyzetelt a fedélzeti naplóba, benyomásait magnetofonra mondta, időnként rádiókapcsolatot is sikerült létesíteni vele.

Március 27-én rossz időjárási viszonyok özepette szállt fel először egy tapasztalt pilóta társaságában. A MiG-15-ös vadászgéppel végrehajtott gyakorlórepülés özben azonban gépü lezuhant. A roncsokat a vlagyimiri terület egyik faluja, Novoszelovo határában találtá meg. Halálával kapcsolatban a legkülönfélébb pletyká keltek szárnyra, a hivatalos jelentés szerint a gép egy másik repülőgép okozta turbulencia miatt dugóhúzóba került, s bár ebből sikerült kijutnia, a becsapódást már nem lehetett elkerülni.

Jurij Alekszejevics Gagarin 1934. -én született a Szmolenszk melletti Klusino faluban egy parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apja bútorasztalosként, anyja fejőnő ént dolgozott a helyi termelőszövetkezetben. Kisfiú ént vészelte át a második világháború alatti és utáni nehéz éveket, a német megszállás idején, 1941 novemberétől egy sárkunyhóban kellett lakniuk, mert a házukba egy német tisztet szállásoltak el. Sokat éheztek, idősebb testvéreit ényszermunkára hurcoltá Lengyelországba.A háború után a család Szmolenszkbe öltözött, ahol Jura folytatta özépiskolai tanulmányait. 1951-től öntőmunkásnak tanult, majd a szaratovi műszaki főiskolára iratkozott be, ott szeretett bele a repülésbe. Csatlakozott a munkásfiatalok repülőklubjához, majd felvételizett az orenburgi repülőiskolába, ahol 1957-ben első osztályú minősítéssel avattá pilótává. Abban az évben megnősült, házasságából ét lánya született. Elena étéves, Galina egyhónapos volt, amikor apjuk - a világon első ént - az űrben járt. ( ésőbb annyit kellett erről beszélnie az érdeklődő embereknek, hogy gyerekeinek szívesebben mesélt gyerekkoráról, a háborús évekről.)A hidegháborús űrversenyben a Szovjetunió az Egyesült Államoknál előbb akart embert juttatni az űrbe. A nyilvánosságra került, korábban titkosított iratok szerint a Vosztok űrkutatási program felelőseire óriási politikai nyomás nehezedett, a feszített iram, a Vosztok-1 hiányos tesztelése miatt rendkívül kockázatos volt az első ember űrrepülése. Gagarin 1959-ben jelentkezett a programra, háromezer vadászpilóta özül válogattá be a húszfős csoportba, melynek tagjait a Moszkva mellett újonnan épült Csillagvárosban az űrhöz hasonló fizikai örülmények özött észítetté fel a "történelmi feladatra". A kemény gyakorlatok során nyújtott teljesítményü és testi-lelki adottságaik miatt Gagarint ésválasztottá ki. Valószínűleg pillanatnyi kondíciója miatt lett az első számú jelölt Gagarin és Tyitov meg a tartalé , de állítólag szempont volt az is, hogy a kiválasztott nagyszülei is oroszok, szülei munkások vagy parasztok legyenek. Később, augusztusban a Vosztok 2-n Tyitov is kijutott az űrbe, sőt: ő volt az első ember, aki aludt az űrben, és ő próbálta ki az űrhajó kézi irányítását is - sikeresen.Amikor az űrhajó Föld örüli pályára állt, a TASZSZ nyilvánosságra hozta a világra szóló eseményt.Útja a szocializmus kapitalizmus felett aratott győzelmének jelképévé vált, Gagarin a Szovjetunió legnépszerűbb embere lett, ezredessé léptetté elő, megkapta a Szovjetunió Hőse címet és a Lenin-rendet. Beutazta az egész világot, 1961-ben Magyarországon is járt. Mindenhol a legfelsőbb állami vezető fogadtá - még az angol királynőnél is tiszteletét tette -, kitüntetéseket kapott, minden "veszélyes" tevékenységtől (még az autóvezetéstől) is eltiltottá , és egyedül sehová sem mehetett.1962-ben a Szovjetunió Legfelsőbb Taná ának tagjává választottá . A hirtelen rászakadó hírnevet nehezen viselte, házassága megromlott, alkoholproblémái is voltak. ésőbb a szovjet űrhajósok egységének parancsnoka, majd a róla elnevezett kiképző özpont parancsnokhelyettese lett. 1968 februárjában repülőmérnöki diplomát szerzett, és ismét repülhetett vadászgépen.Gagarin mindössze harmincnégy évet élt, hamvai a Kreml falánál nyugszanak. A világűrben tett utazása új korszakot nyitott az emberiség történelmében, nevét a Hold túlsó oldalán lévő kráter is őrzi, ásványt, kisbolygót is neveztek el róla. Emlé ére 1962 óta április 12. az űrhajózás napja. 2013-ban mutattá be Pavel Parkhomenko orosz rendező filmjét (fentebb megnézhetik a film előzetesét), amelyből özelebbről ismerhetjü meg a világ első űrhajósát.