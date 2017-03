Újra kalapács alá kerül a 60 millió dolláros Pink Star gyémánt

A gyémántot hétfőn mutatták be újra a Sotheby's londoni központjában, az árverést április 4-én tartják Hongkongban.



A 2013. novemberi genfi árverésen 83 millió dollárnál csapott le a kalapács, a vevő - többek nevében - Isaac Wolf New York-i gyémántcsiszoló volt, de az üzlet végül kútba esett, a drágakő pedig széfbe került.



A Pink Star az ismert legnagyobb a belül tökéletes, élénk fantázia rózsaszín gyémántok között. 1999-ben bányászta a De Beers társaság Dél-Afrikában. Nyersen 132,5 karátos volt, csiszolás után 59,6 karátos lett.



Ez a valaha volt legértékesebb gyémánt, amelyet aukcióra bocsátottak. IIa típusú: a természetes gyémántoknak mindössze az 1-2 százaléka tartozik ebbe az osztályba - például a Koh-i-Noor gyémánt is.



Az ennyire tiszta gyémántok között már egy ötkarátos is ritkaságnak számít, a Pink Star ezért a szakértők szerint a maga 59,60 karátjával felbecsülhetetlen jelentőségű és a legnagyobb természeti kincsek közé tartozik.



A Sotheby's ékszerrészlegének globális elnöke, David Bennett szerint a rózsaszín gyémántok esetében jelenleg a Graff Pink tartja a világrekordot. A 24,78 karátos drágakövet 2010-ben 46,2 millió dolláros összegért adták el Genfben.