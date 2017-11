Übercuki: ilyen, amikor egy kölyökoroszlán üvölteni tanul

Ezzel az "üvöltéssel" egyhamar még nem lesz a dzsungel királya ez a kölyökoroszlán, de valahol mindenkinek el kell kezdeni. Még a járás is olykor bizonytalan, de a kitartással nincs gond, a brekegésre emlékéztető hang hamarosan tekintélyes üvöltéssé fog fejlődni.Egy kifejlett példány üvöltése a 114 decibelt is elérheti, ami így 8 kilométeres távolságból is hallható.