Tyúkot mímelve 10 tojást akar kikelteni a performanszművész

Újabb extrém produkcióval állt elő Abraham Poincheval francia performanszművész: tyúkot mímelve 10 tojást akar kikelteni testének melegével egy üveg viváriumban.



A 44 éves férfi, aki szerdán költözött be a viváriumba, úgy véli, hogy 21-26 nap alatt sikerre viszi kísérletét. Poincheval egy széken ül, a tyúktojásokat egy tároló edényben rögzítették a szék alá.



Azzal számol, hogy bélelt, vastag takaróval beborított testének melege a megfelelő hőmérsékletet fogja szolgáltatni közvetlenül a tojások fölött. Táplálkozását is úgy alakítja, hogy olyan ételeket - például gyömbért - fogyasszon, amelyek emelik a testhőmérsékletet. Naponta nem több mint 30 percre fog felállni székéről, hogy elfogyassza élelmét, amelyet helyhez visznek neki. Szükségleteit is ülve fogja elvégezni egy dobozba.



Poincheval a hónap elején fejezte be előző performanszát: egy hetet töltött el egy tizenkét tonnás sziklatömbbe bezárva a párizsi Palais de Tokyo Múzeumban.



A performanművész korábban egy hetet töltött egy tonnányi kődarab alatti lyukban és két hetet egy kitömött medvében.