Túl szexi fürdőruha miatt tiltottak ki a medencéből egy knoxville-i nőt

“Ma a jegyesemnek azt mondták, fontosabb az, hogy a férfiak hogy érzik magukat körülötte, mint ahogy ő maga érzi magát. Hogy Tori kevésbé fontos, mint a férfiak szexuális vágyakozásai irányába. Még sosem láttam őt ennyire megalázottnak: még a legjobb barátai szemébe sem volt képes nézni. Sosem láttam úgy sírni, ahogy ma tette a lakásunkban"

Felháborító történetet osztott meg közösségi oldalán egy Knoxville-ben élő férfi: történt ugyanis, hogy jegyese, Tori Jenkins egy. Onnan azonbanés emiatt illetlen az a fürdőruha, amit visel.Tori úgy gondolta,, arra azonban a legkevésbé sem számított, amit ezt követően kapott. A lakókomplexum képviselője ugyanis egy az egyben. A kifogások közt szerepelt, hogy a fürdőruha nem takarja az egész fenekét, és Tori amúgy is formásabb, mint mások, így kétszer is meg kell gondolnia, mit vesz fel. Emellett sok tini lakik a házban, akiket nem kellene felizgatni...Csak hogy egyértelmű legyen, Tori párja, Tyler le is fotózta szerelmét a kifogásolt fürdőruhában:- írta a férfi.- amelyben gyakorlatilag kivétel nélkül arról biztosították Torit, hogy sem az alakjával, sem a fürdőruhával nincs semmi baj.