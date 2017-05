Trump tovább trollkodik a Twitteren

Forrás: Twitter

Az amerikai elnök, Donald Trump tweetjeinek kereszttüzébe legtöbbször az őt ostorozó sajtót szokta állítani, és ezen a szokásán most sem változtatott. Bejegyzését most is a sajtónak szentelte volna, de a mondat végén jön egy szó, ami teljesen értelmetlenné teszi a mondatot, de egyben új dimenzióba is emeli az angol nyelvet. A varázsszó: "covfefe". Ez a szó pedig angolul nem bír jelentéssel, vagy legalábbis eddig.

Ugyanis az internet népe kapott az alkalmon, és el kezdték felfejteni a rejtélyes jelentését a szónak és a bejegyzés keletkezésének körülményeit. Egyesek úgy vélik Trump ittasan ragadhatott telefont, míg vannak akik szerint egyszerűen félrepötyögte az elnök az üzenetet.A bejegyzést azóta eltávolította - körülbelül 6 órába telt a folyamatot kivitelezni - , de Trump nem hagyta annyiban, rátrónfolt az őrületre a következő tweettel: "Na, ki találja ki a "covfefe" igaz jelentését? Hajrá!" covfeffe.com domain címet máris megvette valaki, és ha már megvette, csinált is egy webshopot hozzá mindenféle covfefe ajándéktárggyal.

Hogy meglesz-e a valódi jelentés, nem lehet tudni. Az is elképzelhető, hogy Trump az első perctől fogva csak szórakozik velünk.Eszünkbe is jutott erről az esetről az IT Crowd sorozat egyik epizódja: