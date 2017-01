Trump kisfiára rászálltak a netes trollok - Clinton lánya védte meg

A kritizálók szerint a fiú arckifejezése és testtartása arra utal, látványosan unta az egész beiktatási ceremóniát - írja a Nuus Nem mindenki tartja ugyanakkor etikusnak, hogy egy gyerek kárára viccelődjenek a nyilvánosság előtt. Barront nem más vette pártfogásba, mint Chelsea Clinton, aki Bill és Hillary Clinton lányaként maga is a kamerák előtt töltötte a tinikorát:Barron Trump is megérdemli ugyanazt a lehetőséget, mint minden gyerek, hogy gyerek maradhasson. A gyerekek melletti kiállás azt is jelenti, hogy ellenezzük az olyan elnöki döntéseket, amik károsak rájuk nézve– szúrt oda egyet azért Trumpnak is a kétgyermekes anya.