Tíz évig titkolta a szerelmét - és három éve tartó házasságát - a testvérpár

A féltestvérek tíz évig rejtegették a családjuk elől a kapcsolatukat. Csak a közelmúltban merték elmondani nekik azt is, hogy három éve összeházasodtak. A titkolózásra jó okuk volt, ugyanis tettük az USA-ban illegális, emiatt akár 15 évig terjedő börtönbüntetés vagy 18 ezer dollár pénzbüntetés is várhat rájuk.Debby Zutant (50) és Joe Daniel Burns (36) 2002-ben találkozott, amikor Debby - aki intézetben nevelkedett -, felnőttként rátalált édesapjára, illetve annak új családjára, köztük a 37 éves féltestvérére Joe-ra. 2015-ben Kubában házasodtak össze, és most azért álltak a nyilvánosság elé, hogy az egymás iránti vonzódásuk nem furcsa vagy beteg, hanem a genetikai szexuális vonzódás (GSA) tünete - írja a Daily mail A házaspár elmondása szerint első látásra egymásba szerettek.Az asszony elmondta, hogy amikor először meglátta féltestvérét, azonnal tudta, hogy mi hiányzott eddig az életéből, végre teljes embernek érezte magát. Joe ugyanígy érzett, és randevúra hívta Debbyt. Nyíltan vállalják, hogy már a második alkalommal szeretkeztek is egymással. Nem sokkal később pedig össze is költöztek, a gyerekvállalósról azonban lemondtak.