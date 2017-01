Theresa May benne lesz a Vogue-ban

Theresa May benne lesz a Vogue magazinban. A brit kormányfőről a világhírű fotós, Annie Leibovitz készített felvételeket a divatbibliaként emlegetett újság amerikai kiadásának áprilisi számába.



A brit miniszterelnöki hivatal hétfői tájékoztatása szerint a kormányfő szereplése nincs összefüggésben néhány hónapon belül várható amerikai látogatásával.



Theresa May január elején a mindenkori brit miniszterelnök vidéki rezidenciáján, Chequersben állt modellt és adott interjút a lapnak.



A korábbi belügyminiszter stílusát évek óta címlapokon taglalják a brit lapok. A 60 éves konzervatív politikus ismert elegáns cipőiről, bár öltözködése miatt már bírálatok is érték: a közelmúltban egyik párttársa, Nicky Morgan például kifogásolta, hogy a kormányfő egy ezerfontos bőrnadrágban szerepelt az egyik magazinban.



Theresa May az első brit miniszterelnök, aki szerepelni fog az amerikai Vogue magazinban. Egyik elődje, Margaret Thatcher a divatlap brit kiadásában volt látható.



A szigetország jelenlegi miniszterelnöke amúgy nagy rajongója a magazinnak. Amikor a BBC rádiójában egy 2014-es interjú során megkérdezték, hogy milyen luxuscikket vinne magával egy lakatlan szigetre, Theresa May azt válaszolta, hogy egy életre szóló Vogue-előfizetést.