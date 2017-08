Taylor Swift új slágere három rekordot is megdöntött

A Look What You Made Me Do című dalt több mint nyolcmilliószor játszották le a Spotify zeneszolgáltatón, ami több, mint ahányszor bemutatása napján bármely más számot lejátszottak.



A dal videója a YouTube-on is csúcsot döntött: 24 óra alatt több mint 39 milliószor nézték meg, ami messze meghaladja Adele Hello című számának első napi 27,7 milliós megtekintését.



A dalszöveget is tartalmazó videót 19 milliószor nézték meg. Ez több mint kétszerese az eddigi rekordnak, amelyet a The Chainsmokers és a Coldplay Something Just Like This című produkciója állított fel.