Szerdától újra Google autók járják a magyar utakat - frissül a Street View!

A Google hétfőn bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. A Google autói május 16-án indulnak el a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék.Az Utcakép a Google Térkép rendkívül népszerű szolgáltatása, amely már több mint 80 országban érhető el világszerte. 360 fokban készített felvételek egy panorámakép-rendszert hoznak létre, mely virtuális valósággá összeállva bejárhatóvá teszi az adott környéket. A szolgáltatás a Google Earth és a Google Térkép mobil verziójában is elérhető.A Google Térkép felhasználói, valamint a térképeken megjelenő vállalkozások számára kiemelten fontos, hogy az Utcakép felvételei naprakészek legyenek. Turisztikai irodák és helyi szervezetek igényére az olyan helyszínekről is készül felvétel, amelyek semmilyen más járművel, csupán gyalogosan közelíthetőek meg. Ezek a felvételek a hátizsák formájú berendezés, a Trekker segítségével készülnek.A Google kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, az Utcakép funkció elkészítése folyamán. A képek közzétételét megelőzően az összes felismerhető arc és rendszám automatikusan elhomályosításra kerül. A felvételek közzétételét követően is van lehetőség a további részletek elhomályosítására, a "Hiba bejelentése" gombra kattintva. A weboldalon ez az elem a képablak jobb alsó sarkában látható, az alkalmazásban pedig a megjelölési gombról vagy a menügombról érhető el.