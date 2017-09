Puszi miatt késik el a munkából Ördög Nóra

Ördög Nóra aadott interjújában elmondta, hogy kedvenc esti programjává vált a családnak a Séfek séfe, előfordul, hogy felvesznek több részt, és megnézik egymás után.- Nagyon inspiráló! - mondja Nóra a műsorról, amelynek ő a műsorvezetője. - Sok olyan apróságot elleshetsz, amit háziasszonyként be tudsz építeni a mindennapokba. A fűszerek használatát, hogy legyen az ételben egy kis roppanós, savasság, és a tálalás művészetét.A műsorvezető megpróbálja egyensúlyba hozni a magánéletét és a tévés feladatait, de ez nem mindig egyszerű.- Inkább dühös vagyok és lelkiismeret-furdalásom van, egy csomó fronton. Arra figyelek, hogy ez ne nyomja rá a bélyegét az együtt töltött időre. Micinek balettórája volt csütörtökön, megszakadt a szívem, mert nem tudtam elvinni. Forgattunk, itt álltam a stúdióban. Múlt héten volt először, és akkor derült ki, hogy nagy lett rá a balettdressz, meg kellett csomózni a pántját, hogy ne csússzon le róla. Egy hétig nem volt időm elmenni, venni egy kisebbet. Gondoltam, megvarrom forgatási szünetben, és elküldöm a férjemnek, aki az órára viszi a gyereket. Az apósom mondta, hogy hagyjam, majd megcsinálja ő. De nem hagytam, mert ez az én dolgom, ez az anyukák feladata. Forgatási szünetben megvarrtam, futárral elküldtem az apukájának. A ruha időben ott volt a balettórán. Én nem lehettem ott, de mégis bele tudtam tenni a részem. Előfordul, hogy reggel kések fél órát a forgatásról, mert én viszem be a gyerekeimet az oviba, és nagyon ki van centizve minden. De legalább tudok puszit adni nekik. Rettenetes a késés, a kapkodás, de ez az ára, hogy egy kicsit hozzá tudjak tenni a gyerekeim napjához. Olyan is van, hogy forgatás után itt maradok még húsz percet, válaszolok e-mailekre, elintézem a számlákat, hogyha hazaérek, csak az övék legyek, ne maradjon bennem feszültség az elintézetlen dolgok miatt.