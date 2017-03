Pataky Attila elárulta, miért kell vigyázni az űrlényekkel

Miután a Nasa nyilvánosságra hozta a Kepler űrszonda adatait arról, hogy 7 a Földhöz hasonló bolygót talált tőlünk 39 fényévnyire, egy másik naprendszerben, az Edda frontemberéből is kikivánkozott néhány gondolat ennek kapcsán, amikről a Best Magazinnak is beszámolt.Beszámolt az eddigi földönkívüliekkel való találkozásairól, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora veszélyekkel fenyeget egy esetleges találkozás.– Nem rendelkeznek empátiával, nincsenek igazi érzéseik, és ezt szeretnék az emberektől is elvenni – mondta a Hold túloldalán bázist építő Drachonokról, majd folytatta: – A földönkívüliek nem értünk vannak itt, nagy többségük célja az emberi faj megfigyelése, leigázása.