Okostelefonokkal tért vissza a Motorola hazánkba

A Motorola Mobility 2015-ös felvásárlását követően a Lenovo teljes tulajdonú leányvállalataként működött, és a cég portfóliójában található Moto márkajelzésű okostelefon termékcsalád gyártásáért felelt, mindeközben a Lenovo saját márkaneve, majd Lenovo Moto név alatt folytatta okostelefon-portfóliójának bővítését és értékesítését.A 2017-es évtől a Lenovo fontos stratégiai döntést hozott „a márkázási stratégia mindent, vagy semmit döntés" gondolat jegyében; az idei évtől az összes, a cégcsoport által forgalmazott okostelefon Motorola márkanév alatt kerül forgalomba, a Motorola Mobility gondozásában. A hazánkban is nosztalgikus érzéseket keltő közkedvelt Hello Moto szlogent és a Moto termékmegjelölést a márka továbbra is használja a forgalomba kerülő telefonok esetében.

A vállalat már Magyarországon is megkezdte a februári Mobile World Congress-en bemutatott Moto G5 és a még fejlettebb funkciókat kínáló párja, a Moto G5 Plus értékesítését, melyek képviselik a Motorola életérzést és az Amerikai Egyesült Államokra jellemző „can do" mentalitást.„A Moto G5 és a Moto G5 Plus fejlesztése során végig szem előtt tartottuk, hogy a felhasználók közel 75 százaléka számára a lenyűgöző kamera, és a telefon kényelmi funkciói –, azon jellemzők, melyek révén a technológia lépést tud tartani a rohanó életükkel – a legfontosabbak. Így a két modellünk fejlesztése során kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy olyan prémium készülékeket alkossunk meg, melyek megvásárlása után a felhasználó azt érzi, hogy a legoptimálisabb befektetési döntés hozta meg." – mondta el Kerepesi Ferenc, a Lenovo Magyarországért felelős mobil-üzletágának sales menedzsere.