Nyolc unoka után 50 évesen bevállalta a négyesikreket

– Ez az utolsó esélyem, hogy még egyszer szüljek – vallja az 50 éves angol nő, aki már nagymamaként vállalta a mesterséges megtermékenyítést. Öröme négyszeres lehet: a beavatkozás után négyesikrek fogantak meg. Orvosai nem bízzák a véletlenre a dolgot: hét hét múlva, programozott császármetszéssel segítik világra a kicsiket, három kislányt és egy kisfiút. -. írja a BorsOnline – Hosszú évek óta vágyom még egy bébire – vallotta be a The Sunnak a háromgyerekes családanya. Sarjai már felnőttek, 32, 31 és 22 évesek, s Tracey-nek már nyolc unokája is van. – Egyszer csak ötven lettem és ráébredtem: ez az utolsó esélyem.Cipruson vállalták a beavatkozás, amire Tracey hétezer fontot (2,5 millió forintot) költött.

Édesanyám mindig is akarta, hogy legyenek ikrek is a családban, így most nagyon izgatott. Tudom, hogy sokan elítélnek a vállalásom miatt, de ők nem ismerik a történetemet. Fiatalabbnak nézek ki, mint ötven, és fiatalabbnak is érzem magam. Ez az én életem, így döntöttem. És biztos vagyok benne, hogy az utálkozók is megenyhülnek majd, ha meglátják ezeket a gyönyörű bébiket.

– szögezte le a kismama, aki sokáig a családja és barátai előtt is titkolta a tervét. Hónapok óta járt hormonkezelésre Ciprusra, míg ismerőseinek mindig azt mondta, csak nyaralni megy. Ám nem sokáig tudta titkolni: pocakján hamar meglátszott, hogy négy bébi növekszik benne.