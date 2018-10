Nézze meg Rúzsa Magdi legújabb klipjét!

Igazi aduász lett az ország kedvenc énekesnőjének legújabb felvétele! Az "Aduász" című track Magdi eddigi egyik legslágeresebb felvétele, amelyhez egy vagány, felemelő videóklip is készült.A többszörös platinalemezes, MTV EMA, Comet-, Artisjus- és Máté Péter-díjas énekesnő idén tavasszal jelentette meg "Légzés" című slágerét, ami azóta több mint 5 milliós YouTube nézettséget generált. Új felvétele és a hivatalos klipje pedig egy csipet nyarat csempész a késő őszi mindennapokba.A pörgős kisfilm az énekesnő szélvész személyiségéhez tökéletesen passzoló koncepcióra épült, Magdi pedig jobban néz ki, mint valaha. A vizuális élmény garantált, az éjszakai fényárban úszó Budapesten keresztül egy drónkamera képével követhetjük az énekes-dalszerző útját. A videóklipben a Nemzeti Színház két színművésze, Ács Eszter és Fehér Tibor is szerepet kapott. A slágervárományos dalt Magdi Szakos Krisztiánnal közösen szerezte, aki alkotótársa volt az előző, közönségkedvenc dalában is: a "Légzés" elsöprő sikerei közé tartozik, hogy most nyáron 15 héten keresztül bitorolta a magyar rádiók játszási listájának első helyét.