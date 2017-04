Nemváltó műtét mentette meg a kutya életét

Mollynak, a Jack Russel terriernek mind kan, mind szuka szaporítószervei voltak - idézi a Daily Record cikkét a borsonline.hu . Az állat a terrierekhez képest is túlságosan pörgött, ezért elvitte gazdája egy szakemberhez, aki rájött, mi áll a háttérben. Molly kívülről lánynak tűnt, de petefészkei helyén herék voltak. Az állatorvos szerint, ha nem műtik meg a kutyát, akkor nagyon komoly egészségkárosodása is származhatott volna belőle.Az állat egyébként interszexuális volt - vagyis kromoszómáit, nemi hormonjait, elsődleges és/vagy másodlagos nemi jellegeit tekintve nem határozható meg egyértelműen a neme. A műtét után Molly sokkal jobban érezi magát, azóta nincsenek fájdalmai, így sikeresnek tekinthető a beavatkozás. Orvosa, Ross Allan szerint az interszexualitás a kutyáknál igen ritka, de ha elő is fordul, nem minden esetben kell megműteni a páciens.