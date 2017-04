Nem csak Pataky Attilát viszik el az ufók, hanem a feleségét is

Most mégis sikerült meglepnie a hallgatóságot: a rockszámok között egy-két ufós történettel fűszerezve az előadást. A kinti magyarok pompásan szórakoztak, egyikük még beszámolót is írt lapunknak - írja a BorsOnline – A műsor első részében Attila az életéről beszélt, és az ufókat is érintette. Szóba került a magyarság történelmi küldetése is a világon. Azt mondta, 12 évesen ragadták el először a földönkívüliek, azóta rendszeresen elviszik, most már a feleségével és az anyósával együtt. Szerinte a magyarok mind ufók – számolt be egy kint élő magyar.– Minket, a közönségét csak drága véreimnek hívott. Ragaszkodott egy hatalmas színpadi erősítőhöz, azt mondta, különben nem lép fel. A zenekar egyébként nem volt vele, őket egy másik alkalommal hozza majd – mondta informátorunk, aki azt is elárulta, Pataky egy hatállomásos turnén vett részt Kanadában, és mindenhol telt ház fogadta.– Ufók ide, ufók oda, alapvetően nagyon jó bulit nyomott Attila, nagyon kellemes ember, igazi profi – mesélte lelkesen informátorunk.