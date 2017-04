Négy hónapos pingvinfióka mutatkozott be a Fővárosi Állatkertben

Budapesten eddig 30 alkalommal szaporodtak sikeresen a veszélyeztetett pingvinek. Pénteken, a Föld Fesztivál első napján mutatkozott be a nagyközönségnek Tifani, a négyhónapos pingvinfióka - számolt be az inforádió az eseményről.A veszélyeztetett pápaszemes pingvinekkel bő három évtizede foglalkozik a magyar főváros állatkertje, ahol eddig összesen harminc fióka cseperedett fel sikeresen.

Tifani, a budapesti pingvinkolónia egyik legifjabb tagja még a tavalyi év végén, 2016. december 22-én kelt ki a tojásból. Épp a Föld napján lesz tehát négy hónapos - írják. A kis pingvin méretét tekintve már nem sokban marad el a felnőtt állatoktól.

A most bemutatkozott Tifani már a 29. a budapesti fiókák sorában

Fotó: Kovács Attila / MTI

A pingvinek állatkerti szaporításának bevált módszere szerint a tojásból kikelő fiókát először a szülőpár gondozza. Erre egy rejtett kialakítású költőüregben kerül sor, amely a fióka számára a legteljesebb nyugalmat biztosítja, ugyanakkor ezzel az is együtt jár, hogy az apróságból a nagyközönség gyakorlatilag semmit nem láthat. Bő egy hónap, általában 33 nap elteltével a fiókát a gondozók különválasztják a szülőktől, s ezután egy csaknem három hónapon át tartó utónevelési fázis következik. Ez is a színfalak mögött történik, így a közönség csak akkor láthatja az állatot, amikor a kicsi már a négyhónapos kor felé közelít, és a kolónia teljes jogú tagjává válik. Tifani esetében ennek most jött el az ideje.