Már 83 millióan használják a Spotify-t

Miután tőzsdére lépett, a cég számára a legfontosabb a felhasználószám feltornázása volt, és ebben egészen jó eredményeket sikerült is azóta felmutatni.A streaming szolgáltatást összesen már 180 millióan használják, amelyből a reklámokkal támogatott ingyenes verziót nagyjából 101 millió havi aktív felhasználó hallgatja. Tehát a cégnek sikerült átlépnie a százmilliós határt, míg az elemzők most csak 99,7 millió hallgatóra számítottak.Bár valójában ez a növekedés lassulásnak számít a korábbi negyedéves 8-9 százalékos növekedési arányokhoz képest, mivel csak 2 százalékkal több hallgatót jelent az előző negyedévhez viszonyítva, és 23 százalékkal többet mint egy évvel ezelőtt.A pénzügyi igazgató Barry McCarthy szerint ez a növekedésbeli lassulás viszont csak akkor adhat aggodalomra okot, ha a következő negyedévek teljesítményére is hatással lesz - mondta el az elemzői konferenciahíváson.Az ingyenes verzió felhasználóinál viszont fontosabb a szolgáltatásért fizetők száma, ami nagyobb növekedést tudott felmutatni.Május óta újabb 8 millió előfizető csatlakozott a szolgáltatáshoz, és így már évről-évre 40 százalékos növekedéssel 83 millió fizetős felhasználónál tart a vállalat, ami pont egy millióval több az elemzők 82 milliós várakozásánál.A cég közlése szerint a növekedés főleg a sikeres családi csomagoknak és az Egyesült Államokban a Huluval kötött előfizetői csomagajánlatnak köszönhető. Ezzel pedig már tényleg teljesíthetőnek tűnik az év végéig kitűzött 96 milliós cél, ha az online streaming szolgáltatásnak sikerült továbbra is ilyen ütemben haladnia - de egyelőre szeptemberre 85-88 millióval terveznek a cég igazgatói.