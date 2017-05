Lezsugoríttatja magát a luxuséletért Matt Damon

Most ennek is eljött az ideje. A Downsizing című vígjáték sci-fibe oltott társadalmi szatíra, amelyet Alexander Payne rendezett, akit eddig jól sikerült drámáiról ismertünk (Utódok, Nebraska, Schmidt története). Új filmjében a Damon alakította hős és felesége (Kristen Wiig) alsó-középosztálybeli polgárok, akik nehezen jönnek ki a jövedelmükből. Egy norvég tudós találmányának köszönhetően néhány centisre kicsinyítik őket, így már fillérekből is luxuséletük lehet, és csatlakozhatnak a mikroemberkék vidám közösségéhez.



A kissé meredek történetet Damonék mellett olyan sztárok keltik életre, mint Reese Witherspoon, Neil Patrick Harris, Christoph Waltz és Alex Baldwin. A digitális trükkökre pedig csaknem annyit költöttek, mint Payne másik három filmjére összesen.



(Downsizing – hazai bemutató: 2018. január)