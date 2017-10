Lemezbemutatóra készül a Blahalouisiana - videóklippel

Az együttes november 3-án élőben is bemutatja második nagylemezét ("Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi2) az A38 Hajó fedélzetén. Elkészült a lemez harmadik beharangozó klipje az "Egyetlen magányom" című számhoz.Másfél évvel debütáló lemezük megjelenése után máris egy újabb remekmű született a Blahalouisiana műhelyében. Az "Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi" címet a közönség előtt már felfedett dalukból, az "Egyetlen magányom"-ból kölcsönözte az együttes. Az új számhoz klipet is forgatott zenekar, amely a Blahára jellemző stílusosság mellett, ezúttal nem nélkülözi az önironikus humort sem.

Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi tracklist:

Az "Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi" lemeznek előfutárra volt már a tavaly év végén megjelent "Túl távol, elég közel", és az idén májusban napvilágot látott "Ha élni felejtek" is.A zenekartól megszokott módon vegyesen, angol és magyar nyelvű szerzemények kerültek fel az albumra. Kilenc hamisítatlan Blahalouisiana dal, melyek magas színvonalára Ligeti György (Zagar, We Are Rockstars) zenei producer neve is garancia.Az új zenei anyagot november 3-án az A38 Hajón hallgathatjuk meg élőben, ahol a Blahalouisiana két vokalista lánnyal és egy zongoristával kiegészülve várja közönségét.