Lefekvés előtt használjuk a dezodort!

Deóval az ágyba!

Fröccsenés nélkül

Hámozzunk dörzsivel!

Kevesebb fogkrémet!

Érdemes a reggeli dezodorálást a lefekvés előtti időre áttenni. Éjszaka a testhőmérsékletünk alacsonyabb, kevésbé izzadunk, így a kozmetikum hatóanyagai mé­lyebben behatolhatnak a ve­rej­tékmirigyeinkbe. A reggeli mosakodás azért ne maradjon el!Lehet tej vagy gyümölcslé a dobozban, pohárba töltés során, bármilyen óvatosak is vagyunk, szinte biztos, hogy egy része kifröccsen. Az ok egyszerű: levegő kerül a folyadék alá. A probléma könnyen orvosolható, ha a dobozt úgy forgatjuk el, hogy a tetején található nyílás ne a pohárhoz közelebbi, hanem a távolabbi részén helyezkedjen el.Egy jó hús- vagy bableveshez elengedhetetlen a sárgarépa, melynek megpucolásához sokunk hámozókést vagy krumplipucolót használ. Holott sokkal gyorsabban és gazdaságosabban haladhatunk, ha a jól ismert célszerszámok helyett fém súrolóval esünk a megmosott konyhai zöldségnek.Jól mutat a reklámokban a fogkefefej sörtéin végignyúló fogkrémmennyiség, s kétségtelen, hogy így gyorsabban fogy a paszta. Ugyanakkor a szakértők szerint elég egy borsónyi mennyiség is az alapos rágószervtisztításhoz.