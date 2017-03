Kovács Patrícia újabb Michelin-csillagot szerzett az országnak

Gombamód szaporodnak Budapesten a Michelin-csillagos éttermek, a legújabb kitüntetést nem más, mint Kovács Patrícia színésznő zsebelte be – igaz, nem épp legális módszereket bevetve. A Készhelyzet szerda esti premierepizódjában a színésznő szeleburdi séfként bizonyítja improvizatív képességeit, de Anger Zsolt is igazán zavarba ejtő helyzetben állja a sarat: szadomazo szettbe bújt főorvosként rögtönöz. Mától újra Hajós Andrással és gyanútlan meglepetésvendégeivel tér vissza a képernyőkre a Comedy Central impróműsora.Tíz vadonatúj epizóddal és húsz zavarba ejtő helyzettel tér vissza szerda estétől a Comedy Central nagy sikerű saját gyártású produkciója, a Készhelyzet. Az.új évadban megint csak az improvizációé és a közismert meglepetésvendégeké a főszerep. Az alkalmanként félórás műsor ezúttal is két blokkból áll, amelyekben egy-egy neves vendég néz szembe az improvizációs képességeit kihívás elé állító feladattal. Rajta és persze az ösztönein múlik, hogyan mászik ki a csávából. Garantált, hogy több hírességet is új oldaláról ismerhetünk meg, hiszen a legváratlanabb dolgok történnek majd velük.A szerda esti premierepizódban Kovács Patrícia és Anger Zsolt is hatalmas slamasztikába keveredik – utóbbi a kedvesével szenved szadomazo balesetet, a kettejüket összekötő bilincs kulcsa ugyanis a lány gyomrában landolt. A kórházban azonban kiderül, hogy főhősünk nem csupán páciens, hanem maga a főorvos, akinek fény derül kínos hálószobatitkaira, így a kollégáit, a betegeit, sőt még a saját fiát is sikerül annyira sokkolnia, hogy a nagy megrendültségre mindenkinek kezelést kell felírnia.A produkció házigazdája, Hajós András ezt követően Kovács Patríciát dobja be egy szintén megoldhatatlannak tűnő szituációba: a színésznőnek egy pácba került konyhafőnökké kell gyorsan átlényegülnie, akinek a Michelin-csillagot osztogató és ellenőrző brigád előtt kell bizonyítania, miért is érdemelné ki étterme a nemes kitűntetést úgy, hogy igazából halvány gőze sincs arról, hogy mit is főzött. Ráadásul a felkínált desszertje sem stimmel igazán...- Imádok improvizálni és kifejezetten élvezem, ha ilyen helyzetekbe kerülök, mert kicsit olyan, mintha Alice lennék Csodaországban: nem tudom, mi fog velem történni - árulta el a színésznő. - Úgy érzem, ez egy jó kaland volt, mindig nagyon szívesen veszek rész ilyesmiben. Ennek ellenére bevallom őszintén: ilyenkor kicsit bepánikolok. De szeretem ezt a fajta pánikot, hiszen építően hat rám – tette hozzá Patrícia, akinek a hipermarket polcairól beszerzett fánkokkal nem sikerült lenyűgöznie a bizottságot, így végül mélyen a zsebébe nyúlva kaparintotta meg éttermének a Michelin-csillagot.