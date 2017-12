Kőbányára költözik a Közlekedési Múzeum

Az új helyszínen az intézmény újra nemzetközi szinten is jegyzett, a világ vezető közlekedési múzeumai között számon tartott kiállítóhelyként, tudásközpontként és családi szabadidős célpontként születhet újjá. A tervezett új állandó kiállításunk korszerű eszközökkel mutatja majd be a magyar közlekedéstörténet legfontosabb tárgyi emlékeit, a térképektől a gőzmozdonyokig, a kontinens első metrójától az Ikarus-gyár legfontosabb járműveiig

Kőbányán, az egykori Északi Járműjavító területén, az 1-es és 28-as villamosvonalak találkozásánál épülhet meg az új Közlekedési Múzeum - értesült a Magyar Idők.Mint a lap pénteki számában írják, a kormány szerdai döntése értelmében az előzetes tervekben szereplő mintegy 30 ezer négyzetméteres múzeumi épületkomplexumban helyezik el a múzeum nagy járműveit.Az összesen héthektáros területen új restaurációs és raktározási központ, dokumentumtár, szabadtéri kiállítás is helyet kaphat. A Magyar Idők úgy tudja, a kötött pályás kapcsolattal is rendelkező új múzeumi központban lehet a nosztalgiajáratok végállomása is.A 2009-ben bezárt, azóta üresen álló Északi Járműjavító a hazai vasúti jármű- és mozdonygyártás, -javítás fellegvára volt.A múzeum fő épülete az úgynevezett Dízelcsarnokban kap helyet, amely nemcsak a Kőbányai úthoz esik közel, de a Könyves Kálmán körút és az 1-es villamos felől is könnyen megközelíthető lesz a projekt részeként tervezett új köztéren és bejáraton át. A múzeum tervezése a kormánydöntés nyomán jövő év elején megkezdődik.A lap emlékeztet arra, hogy a szomszédos, úgynevezett Eiffel-csarnokban a Magyar Állami Operaház fejlesztése valósul meg, ezáltal új kulturális negyeddé formálják az elhanyagolt X. kerületi ipari zónát.A mostani döntés előzménye, hogy a Liget Budapest projekt koncepcióját május 17-én felülvizsgálták. A kormány úgy döntött: a Közlekedési Múzeum fő kiállítóhelye nem a Városligetben, hanem új helyszínen, nagyobb területen, a közlekedési gyűjtemény teljes spektrumú bemutatását lehetővé tevő környezetben valósulhat meg.- olvasható Vitézy Dávid, az intézmény főigazgatójának bejegyzésében.