Kiderült, ki kapja idén az MTV EMA Global Icon díját

LEGJOBB ELŐADÓ

LEGJOBB VIDEÓ

LEGJOBB DAL

LEGJOBB POP

LEGJOBB FELTÖREKVŐ

LEGJOBB STÍLUS

LEGJOBB HIP HOP

LEGJOBB ÉLŐ

LEGJOBB ROCK

LEGJOBB ALTERNATÍV

LEGJOBB ELEKTRONIKUS

LEGNAGYOBB RAJONGÓTÁBOR

LEGJOBB WORLD STAGE

LEGJOBB PUSH ELŐADÓ

LEGJOBB HAZAI FELLÉPÉS

Fény derült a 2018-as MTV European Music Awards Global Icon díjának idei győztesére. Janet Jackson nem csak a zenei munkásságát elismerő díjat veheti át november 4-én − egy különleges válogatással is készül legnagyobb slágereiből. Az év egyik legmeghatározóbb zenei eseményének műsorvezetője pedig nem más, mint az Oscar-díjra is jelölt színésznő és énekes-dalszerző, Hailee Steinfeld. A fiatal tehetség nem csak hostként tűnik majd fel a színpadon, de fellépőként is láthatjuk majd.Janet Jackson a modern kor egyik legmeghatározóbb előadója. Legfrissebb slágere, a "Made For Now" a Reggaeton sztárral, Daddy Yankee-vel közreműködve első helyen startolt az iTunes listákon, a klip pedig 45 millió megtekintésnél tart a videómegosztókon. Karrierje során 6 GRAMMY® díjat és egy Golden Globe díjat zsebelt be, ezen felül Oscar-díjra, illetve kétszer Emmy-re is esélyes volt, és legalább egy tucatszor jelölték az American Music Awards, az MTV Video Music Awards és a Billboard Music Awards különböző kategóriáiban.Több, mint 160 millió lemezzel Janet minden idők egyik legtöbb korongot eladott előadója, olyan szerzeményekkel, amelyek maradandó nyomot hagytak a popkultúrában.– Janet minden kétség nélkül a világ egyik legnagyobb sztárja. Nyoma kitörölhetetlenné vált a popkultúrában, ahol már három évtizede jelen van. Nagyon örülünk, hogy idén Janet lett az MTV Global Icon – mondta Bruce Gillmer, a Viacom Global Entertainment Group előadói kapcsolatokért és zenéért felelős osztályának vezetője.A 2018-as MTV EMA házigazdáját, Hailee Steinfeldet moderátorként és fellépőként is láthatjuk az este folyamán, sőt, még díjra is esélyes, hiszen a Best Pop kategória jelöltje Ariana Grande, Shawn Mendes, Dua Lipa és Camilla Cabello mellett.Hailee-t legutóbb a Máltán megrendezett "Isle of MTV"-n láthattuk az MTV színpadán, ahol olyan slágereit adta elő, mint a dupla platinalemezes, debütáló dala a "Love Myself", és a szintén dupla platinát kapott "Starving" című száma Zedd közreműködésével. 2018 elején jelent meg "Capital Letters" slágere, ami a Szabadság ötven árnyalata című film hivatalos filmzenéje is egyben, mindezek mellett olyan világsztárok turnéin vett részt, mint Katy Perry vagy Charlie Puth.Hailee filmes karrierjét is sikeresen építi. 2011-ben Oscar-díjra jelölték, míg 2016-ban Critics' Choice-ra és Golden Globe-ra is. Legutóbb a Pitch Perfect 3-ban tűnt fel, legközelebb pedig a Bumblebee című filmben láthatjuk, ami a Transformers-univerzum spin-offja lesz.A mindössze 22 éves előadó alig várja, hogy ebben az új szerepkörben is kipróbálhassa magát. – Az MTV EMA az a hely, ahol bármi megtörténhet – kezdte Hailee. – Alig várom, hogy egy ilyen nagyszabású este házigazdája legyek, ahol ennyi tehetséges előadóval találkozhatunk és elképesztő fellépéseket láthatunk. Ami azt illeti, én is készülök néhány meglepetéssel – hajrá Bilbao! – árulta el izgatottan az énekesnő.– Hailee egy igazi világsztár, kivételes tehetség mind a zenében, mind a filmjeiben és a TV-ben. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy őt köszönthetjük az idei show házigazdájaként Bilbaoban. Alig várjuk, hogy felrobbantsa a színpadot – nyilatkozta Bruce Gillmer.A 2018-as MTV EMA jelöltjeire, köztük a hazai szereplőkre, vagyis a Wellhellora, a Halott Pénzre, a Margaret Islandre, a Follow the flow-ra és Caramelre október 29-ig szavazhatnak a zenerajongók aoldalon.2018 MTV EMA JELÖLTJEI:Ariana GrandeCamila CabelloDrakeDua LipaPost MaloneAriana Grande – No tears left to cryCamila Cabello – Havana ft. Young ThugChildish Gambino – This Is AmericaLil Dicky – Freaky Friday ft. Chris BrownThe Carters – APES**TAriana Grande – No tears left to cryBebe Rexha – Meant To Be ft. Florida Georgia LineCamila Cabello – Havana ft. Young ThugDrake – God's PlanPost Malone – Rockstar ft. 21 SavageAriana GrandeCamila CabelloDua LipaHailee SteinfeldShawn MendesAnne-MarieBazziCardi BHayley KiyokoJessie ReyezCardi BDua LipaMigosNicki MinajPost MaloneDrakeEminemMigosNicki MinajTravis ScottEd SheeranMuseP!nkShawn MendesThe Carters5 Seconds Of SummerFoo FightersImagine DragonsMuseU2Fall Out BoyPanic! At The DiscoThe 1975Thirty Seconds To MarsTwenty One PilotsCalvin HarrisDavid GuettaMarshmelloMartin GarrixThe ChainsmokersBTSCamila CabelloSelena GomezShawn MendesTaylor SwiftClean Bandit – MTV Crashes Plymouth, Egyesült Királyság 2017Charli XCX – MTV Crashes Plymouth, Egyesült Királyság 2017David Guetta – Trafalgar Square, Egyesült Királyság 2017Jason Derulo – Isle of MTV Málta 2018Post Malone – Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018Migos – Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018J Cole – Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018Nick Jonas – MTV Spotlight @ Hyperplay, Szingapúr 2018Alessia Cara – MTV Spotlight @ Hyperplay, Szingapúr 2018PRETTYMUCH (2017 Október)Why Don't We (2017 November)Grace VanderWaal (2017 December)Bishop Briggs (2018 Január)Superorganism (2018 Február)Jessie Reyez (2018 Március)Hayley Kiyoko (2018 Április)Lil Xan (2018 Május)Sigrid (2018 Június)Chloe x Halle (2018 Július)Bazzi (2018 Augusztus)Jorja Smith (2018 Szeptember)Ariana GrandeCamila CabelloCardi BImagine DragonsPost Malone