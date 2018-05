Kétkerekű fenevadak száguldanak Alsóörs felé - Startvonalnál hazánk legnagyobb motoros és zenei fesztiválja

A jelszó ezúttal is ennyi: mindegy mivel érkezel, lehet, hogy egy Harley-val távozol.

Sok ezer motor veszi az irányt Alsóörs felé, hiszen június 6-án kezdetét veszi a 19. Harley-Davidson Open Road Fest. Egy gyors felmérés szerint a fesztiválozók kb. 1 millió kilométert tesznek meg a kapuig, a Balaton partot meghódító vasparipák pedig összesen több mint 9000 tonnát nyomnak majd.A fesztivál apropóján hazánkba látogat az Apocalyptica és a Canned Head, színpadra lépnek a legzúzósabb hazai zenészek, motoros és lovas kaszkadőrök kápráztatják majd el az összegyűlteket, sőt a legszerencsésebbek egy felejthetetlen utazással, vagy akár egy saját Harley-val is gazdagabbak lehetnek.Idén sem unatkoznak majd azok, akik úgy döntenek, részt vesznek a legnagyobb hazai motoros és zenei fesztiválon. A legszerencsésebbek akár már az odaúton hatalmas élménnyel gazdagodhatnak, hiszen a Tankcsapda két fenegyereke, Fejes Tomi és Sidi két fesztiválozót elfuvaroz az Open Road Fest kapujáig. De azok sem panaszkodhatnak majd, akik a rendezvény alatt sem szívesen szállnak le a motor nyergéből. A szervezők két izgalmas vezetett túrával készülnek, június 9-én pedig ismét elözönlik a Balaton partot a vasparipák, a már hagyományosnak számító motoros felvonulás során.A nappali pörgésről többek között a lovas show-val készülő Rodeo Team, a fizika törvényeit meghazudtoló Gravity Academy, a nyaktörő mutatványok mesterei, Erdős Csabi és Angyal Zoli, és a levegő ura, Veres Zoli gondoskodik majd. De idén is lesz jótékonysági Kids Race futam a legkisebbek főszereplésével és Gáborecz István is készül egy nagy dobással: a tavaly kifaragott motor mellé egy motorost készít majd.A fülledt esti hangulatot olyan külföldi fellépők fokozzák majd, mint az Apocalyptica (FIN), a Canned Heat (USA), a The New Roses (DE), de színpadra lép többek között a Tankcsapda, a Leander Kills, a Paddy and the Rats, a Zorall, a USEME és a Fish!, de a blues és retro szerelmesei is örülhetnek. Sőt, idén a vasparipák közé a Zenevonat is berobog majd az LGT sztárjaival.A szervezők idén is nagy ígéretet tettek: 2018-ban is gazdára talál egy eredeti Harley-Davidson Street Rod. A nyereményjáték már javában folyik, de még bárki bátran becsatlakozhat. A jelszó ezúttal is ennyi: mindegy mivel érkezel, lehet, hogy egy Harley-val távozol. S habár Fortuna nem foghat kézen mindenkit, az biztos, hogy a 19. Harley-Davidson Open Road Fest idén is óriásit szól majd.További infók: www.openroadfest.hu. Harley-Davidson Open Road Fest – 2018. június 6-10., AlsóörsFeel the Freedom!