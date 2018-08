Kék-sárgáról zöldre vált az IKEA Bécsben - mutatjuk a nem mindennapi látványterveket!

Az áruházlánc történetében is egyedülálló koncepciót követ az IKEA új bécsi áruháza, amely várhatóan 2021-re készül el: a külváros helyett a belvárosban,. A piackutatások szerint ugyanis. A Mariahilfer Straßéra tervezett új bútorbolt viszont kiválóan megközelíthető lesz tömegközlekedési eszközökkel, gyalog és biciklivel.De nemcsak a városlakók mobilitási szokásai változnak, hanem a vásárlói magatartásuk is. Az emberek szívesen mennek vásárolni, mindent meg akarnak fogni, ki akarnak próbálni, de a nagyobb, nehezebb dolgokat már inkább hazaszállíttatják, nem ők akarnak cipekedni.Az új bécsi bútoráruháznak, amelynek pontosan ugyanolyan lesz a szortimentje és a szolgáltatáskínálata, mint a többi IKEA-nak, éppen ezért– méghozzá jutányos áron. A 30 kilogramm alatti csomagokat például várhatóan 3 euró 90 centért viszik ki a vevőknek, egy egész konyhát pedig 99 euróért. A megrendelt termékek egy logisztikai centrumból kerülnek majd a vásárlókhoz, amelynek hamarosan elkezdik az építését a 21. kerületben.De nemcsak ebben lesz rendhagyó az új bécsi IKEA-áruház, hanem a. A többszintes épület homlokzatán zárt és nyitott elemek váltakoznak majd, amelyek tele lesznek zöld növényekkel, a fényt beengedő felületekkel, világos kirakatszakaszokkal és fákkal. Így az épület nemcsak a levegőre, de a környék hangulatára is jó hatással lesz majd. Főleg, hogyA terveket a bécsi Querkraft építésziroda készítette, amelyet kilenc meghívott pályázó közül választott ki a svéd cég. Az építési munkák várhatóan 2019 őszén kezdődnek.