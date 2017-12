Jónak lenni jó! - Vasárnap egész napos műsorfolyammal várja a felajánlásokat a közmédia

Az összegyűlt adományt a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és mozgássérült fiatalok segítésére, a gyerekesély programra, valamint a mentőszolgálat fejlesztésére fordítja a szeretetszolgálat - mondta el Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőségének vezetője az MTI-nek.



Az 1350-es adományvonalon eddig mintegy 21 millió forint, az adomanyozz.hu oldalon 3 millió forint, a vásárlásra meghirdetett tárgyakból pedig több mint 1,3 millió forint gyűlt össze. Az érdeklődők vasárnap több tárgyra is licitálhatnak: 1957-es tokaji aszúra, tetovált Formula 1-es abroncsra, Rafael Nadal világelső teniszező ütőjére, Plácido Domingo operaénekes dedikált Real Madrid futballmezére és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Jónak lenni jó! részére készített felajánlására. A herendi lámpán Hercegh Anita, a köztársasági elnök felesége, valamint Marton Éva operaénekes és Szilágyi Áron olimpiai kardvívó aláírása szerepel. A további megvásárolható tárgyakat a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet megtekinteni - ismertette a részleteket a főszerkesztő.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a kispénzűek és a vagyonosabbak egyaránt adakoznak. Egy budapesti cég 40 millió forint értékű könnyűszerkezetes, kulcsrakész ház megtervezését és felépítését vállalta egy nagycsalád számára. A Demján Sándor Alapítvány úgy támogatja a kezdeményezést, hogy a beérkező magánfelajánlások összegét annak 50 százalékával megemeli, így minden adományozó támogatása másfélszer annyit ér. A Spar áruházakban a Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági akciójában vásárolt tartós élelmiszert is forintosítják majd, így tudják visszajelezni az adományozóknak, hogy mennyit gyűjtöttek országosan a rászorulók számára - fűzte hozzá.



December elején meghirdették a Jóság hónapját, így nemcsak pénzt, hanem élményeket, munkájukat, tudásukat is felajánlhatják a segíteni szándékozók. Jelentkeztek már olyanok, akik elmennének ételt, teát osztani a hajléktalanoknak, a Bocuse d'Or Akadémia séfjei együtt főztek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kelta Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaival, a Fradi vízilabda csapata pedig gyulaji gyerekeket fogadott és játszott velük a december 6-i kupafordulón.



A jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozva a közmédia 180 perc című műsorának stábja külön gyűjtést rendez, az M2 Hetedhét gyerekhíradó csapata játékokat ajándékozott a családok átmeneti otthonaiban élőknek, a Ridikül című műsor pedig vendégkönyvét ajánlotta fel - mondta el Siklósi Beatrix.



A reggel 9-től este fél 11-ig tartó műsorfolyam fő helyszíne Kecskemét lesz, de a budapesti Batthyány térre, Szentendrére, Pécsre és Beregszászra is kapcsolnak. Az érdeklődők a Duna, a Duna World, az M1, az M5, a Kossuth és a Petőfi Rádió műsoraiban és az online felületeken követhetik nyomon a gyűjtést és ismerhetik meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. A műsorvezető Novodomszky Éva, Kovács Koko István, Székely Dávid, Takács Bence és Bősze Ádám lesz, valamint Miklósa Erika operaénekes és Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is csatlakozik majd. A műsornak exkluzív interjút adott Hercegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete - hangsúlyozta a főszerkesztő.



Napközben több alkalommal kapcsolnak a Fővárosi Nagycirkuszba, amelynek előadásaira hátrányos helyzetű családokat is meghívtak és gyűjtés is tartanak. A cirkusz minden tizedik telefonálónak, aki a vasárnapi műsorban felajánlást tesz, két tiszteletjegyet biztosít - fűzte hozzá.



Az MTVA hatodik alkalommal rendezi meg a Jónak lenni jó! jótékonysági akciót, amely 2012-ben a Böjte Csaba szerzetes alapította Dévai Szent Ferenc Alapítványt mintegy 100 millió forinttal, 2013-ben a Katolikus Karitászt csaknem 120 millió forinttal, 2014-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet 167 millió forinttal, 2015-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot 225 millió forinttal, a Magyar Református Szeretetszolgálatot pedig tavaly mintegy 261 millió forinttal támogatta.