Hoppá, Cicciolina beperelte a Google-t

A Blikk szombati számában ír arról, hogy az egykori pornósztár, Staller Ilona, vagyis Cicciolina beperelte a Google-t, mert szerinte az internetes keresőóriás is tehet arról, hogy elterjedt róla az álhír, amely szerint pályafutása során egy lóval is volt dolga. - írja a BorsOnline Cicciolina ezt már több műsorban is cáfolta, tavaly pedig ügyvédei 70 millió dolláros (18,75 milliárd forint) keresetet nyújtottak be a Google ellen az elszenvedett erkölcsi és anyagi veszteségek miatt.

Soha nem csináltam semmit állatokkal! Egy kígyóval táncoltam a filmben, de ennyi. Örülnék, ha ez végre tisztázódna, és soha többé nem azonosítanának ilyesmivel.

– szögezte le sértődötten Ilona.

A két ügyvédem kezeli ezt az ügyet, én szinte csak annyit tudok, hogy sajnos még nem jutottunk a végére.

– újságolta a Blikk érdeklődésére Cicciolina.

Én és a jogi képviselőim azonban türelmesek vagyunk. Kivárjuk, hogy miként dönt a bíróság.