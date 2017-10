Híres televíziós kapott Mark Twain-díjat

David Letterman még Obamát is megnevettette 2012-ben

David Lettermant, az amerikai televíziózás legendás alakját ismerték el a humoristáknak járó rangos Mark Twain-díjjal, a kitüntetést vasárnap este adták át Washingtonban a 70 éves showmannek.A kiemelkedő amerikai humoristákat elismerő Mark Twain-díjat évente ítéli oda a washingtoni John F. Kennedy Előadóművészeti Központ. Az elismerést olyan művészeknek szánják, akik humorukkal hasonlóan nagy hatást gyakoroltak az amerikai társadalomra, mint a 19. századi író.

David Letterman 2017-ben

Tavaly Bill Murray vehette át az elismerést, a korábbi díjazottak között volt Richard Pryor, George Carlin, Lily Tomlin, Neil Simon, Tina Fey, Carol Burnett, Ellen DeGeneres és Eddie Murphy is.Letterman több évtizedes televíziós pályafutásáért kapta a díjat, az indoklás szerint a televízió-történet egyik leginnovatívabb és legbefolyásosabb showmanje. Késő esti talkshow-házigazdaként számos emlékezetes adás fűződik a nevéhez, népszerű volt jellegzetes, fanyar humora.

Late Night With David Letterman és The Late Show With David Letterman című műsorából 6028 epizód készült, több, mint bármely más showman műsorából, a The Late Show-t 2015 májusában láthatták utoljára a tévénézők.A Mark Twain-díjat 10. alkalommal ítélték oda. A vasárnap esti gálán fiatalabb komikusok, köztük Jimmy Kimmel, hangsúlyozták, hogy nagy hatással volt rájuk Letterman humora.