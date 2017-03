Hét új hétvégi műsor érkezik az RTL Klubra

Az RTL Magyarország 2016-ban nyílt pályázatot írt ki új, hétvégi szponzorfinanszírozott magazinműsorok gyártására. A pályázat célja az volt, hogy a főműsoridőn kívül is magas színvonalú, korszerű és érdekes tartalmakat sugározhasson az RTL Klub. Ennek eredményeként januártól már számos új műsor került képernyőre, a tavasz folyamán pedig a sikeresen pályázó produkciók közül további hét új produkció is bekerül a piacvezető kereskedelmi csatorna hétvégi műsorkínálatába.



Először március 26-án, az Édes Otthon folytatódik az RTL Klub képernyőjén. A szponzorfinanszírozott magazinműsor ezúttal is arra vállalkozik, hogy segítse, tájékoztassa mindazokat, akik szeretnékjobbá tenni otthonukat. A műsorvezető Molnár Andi pedig minden adásban felkeres egy ismert személyiséget is, hogy meglesse, milyen az ő otthona.



Szintén hétvégi magazinműsorként érkezik április 2-án a Profi a konyhámban című produkció, melyben Wossala Rozina, A Konyhafőnök VIP zsűritagja sztárok konyhájába megy el, hogy megnézze miből és hogyan főznek, mit esznek. És ami fontos, azt is megmutatja, hogy ugyanazokból az alapanyagokból egy profi mire képes. A műsorban Rozina ellátogat többek között Molnár Andi, Puskás Peti és Hajdú Péter otthonába is, aki a hétvégi magazinműsor gyártója is egyben.



Április 8-től jön az Őszinte ingatlanos is, melyben a műsor lerántja a leplet a lakáskeresés homályos kérdéseiről. A hetente jelentkező műsorban profi szakértők segítenek megtalálni pároknak, családoknak vagy épp összeköltözőknek az álomotthont.



Április 22-én indul a Randi Taxi, melyben Holdampf Linda stylist egy autóval érkezik az aktuális vendégéért, aki valamilyen jeles alkalomra készül, és ezért szeretné, ha a Randi Taxi vinné el átváltozni. A jeles alkalom lehet első randi vagy akár évforduló, meglepetés vacsora a partnerének, esetleg egyszerűen csak egy olyan este, amin a főszereplő a stylist szakértő segítségével a legjobb formáját hozva akarja megmutatni magát a kedvesének.



Szintén április 22-től jön majd a Bringasáv is a legnézettebb kereskedelmi csatornára. A műsor praktikus technikai tanácsokat, izgalmas történeteket mutat be a kerékpár múltjából és rengeteg érdekességet a versenysport, a városi kerékpározás és az extrém bringák világából. Mindezt ismert emberek és bringáik társaságában. A műsor házigazdája Sinya, a kerékpáros társadalom ikonikus alakja lesz.



A Hagyjál főzni! ételkritikusa, Vajda Pierre április 30-tól pedig új magazinműsorban, a Vendégséfben is feltűnik. Pierre olyan családoknak segít majd országszerte, akik nehezen boldogulnak a konyhában. Az ország legmenőbb – akár Michelin-csillagos – séfjeit küldi ki hozzájuk, a saját otthonukba, hogy közösen hozzanak létre egy tradicionális magyar ételt egy kis gasztronómiai csavarral.



Május elejétől vasárnaponként láthatják majd a nézők Az év hotele című műsort, ahol a nézői szavazatok segítségével megválasztják az adott hónap, illetve az év hotelét. A versenyben induló magyarországi vidéki szálláshelyeket Szorcsik Viktória műsorvezetőként járja végig egy-egy pár vagy család segítségével. Ők kipróbálják a hotelek szolgáltatásait, értékelik a szálláshelyeket, a nézőkpedig ez alapján szavazhatnak a legjobb hotelekre.



Ezen kívül az RTL Klubon továbbra is láthatják a nézők a már jól ismert magazinműsorokat is, mint a Brandmánia, a FittMánia, az Autogram, a Babakalauz, az Egészségkalauz, a Stíluskalauz vagy a Spirit.