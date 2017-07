Harmadszor nősült Stevie Wonder

Öt év együttjárás után a napokban vezette oltár elé két legkisebb gyermekének édesanyját Stevie Wonder - írja a borsonline.hu A zenész harmadszor nősült, a 42 éves Tomeeka Bracy-val pedig igazán megadták a módját. Hatalmas lagzit csaptak, az ünnepségen John Legend, Usher és Pharell Williams is énekelt az ifjú párnak. Sőt, még maga Stevie is dalolt újdonsült feleségének, Tomeekát a Try a little tenderness című számmal lepte meg. És bár a ceremónia grandiózus volt, a házaspár nem akarta, hogy bármi is kiszivárogjon onnan.A vendégekkel titoktartási szerződést írattak alá, amiben egymillió dolláros, vagyis 260 millió forintos büntetéssel fenyegették azt, aki mégis súg a sajtónak. Természetesen egy-két részlet így is kiszivárgott az igazán romantikus, mesebeli esküvőről.Kiderült például, hogy Tomeeka földig érő fehér ruhát viselt, az énekesen pedig hosszú sötét zakó volt fekete nadrággal. A szerelmesek zsidó hagyományok szerint, Los Angelesben mondták ki a boldogító igent.