Hajdú Péter közös megegyezéssel akar válni

Most már Hajdú Péter is úgy gondolja, hogy nincs tovább. Péntek robbant a hír, hogy három nappal ezelőtt be­adta a szükséges papírokat a bontóperhez - írja a Bors Emlékezetes, hogy egyszer már meg­próbáltak elválni, akkor Kata fordult a bírósághoz, de miután nem ment el a békítő tárgyalásra, az az eljárás megszűnt. A lap Hajdú Pétert kérdezte az új fejleményről, aki ausztriai síútjáról hazafelé autózva nyilatkozott munkatársunknak.- Az okokat nem akarom kifejteni, de úgy döntöttem, hogy mindkettőnknek az a legjobb, ha elválunk. Ezért tettem meg azt a jogi lépést is – mondta Hajdú, aki a Bors kérdésére elárulta, közös megegyezéssel szeretnének túl lenni ezen a fájdalmas procedúrán, elsősorban a gyerekek miatt. Bors elérte Sarka Katát is, aki kifejezetten jó hangulatban volt.- Igen, jól érzékelik, valóban nem sújtott le a hír. Akkor, amikor én beadtam a válópert, volt egy kis lelkiismeret-furdalásom, de most, hogy Péter tette meg ugyanezt, megkönnyebbültem - fogalmazott Kata.