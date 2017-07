Ha túl sokat posztol, büntetni fogja a Facebook

Újabb fronton indít harcot az álhírek ellen a Facebook, és ennek a felhasználók is örülnek majd. A cég bejelentette , hogy módosítják a hírfolyam algoritmusát, és mostantól a túl gyakran posztoló felhasználók linkjei háttérbe szorulnak a News Feedben - írja a 24.hu Felmérést készítettek a felhasználók megosztási szokásairól, ami alapján arra a következtetésre jutottak, hogy aki naponta ötvennél több posztot osztanak meg a közösségi oldalon, azok többsége a kattintásvadász, álhírterjesztő oldalakat terjeszti, akik sok esetben nem is valódi emberek, hanem robotok.A felmérés alapján pedig a Facebook arra jutott, hogy korlátozni fogja a hírfolyamban azoknak a láthatóságát, akik túl sok bejegyzést osztanak meg.Ez csak a linkekre vonatkozik majd, a fotókra, szöveges posztokra, bejelentkezésekre nem. Természetesen mivel a Facebook rangsoroló algoritmusa több faktor alapján határozza meg, hogy mi kerüljön be a hírfolyamba, ez csak az egyik szempont lesz - írja a lap.Az algoritmus csak a személyes profilokat érinti, az oldalakat nem, így az oldalak üzemeltetőinek nem kell visszaesésre számítaniuk.