George Clooney és társai 1 milliárd dollárt kapnak tequilacégükért

Egymilliárd dollárért vásárolja meg a Diageo brit szeszesitalgyártó cég a Casamigos tequilavállalatot, amelynek George Clooney az egyik társalapítója."Ha négy évvel ezelőtt valaki azt kérdezi tőlünk, hogy lesz-e valaha egy egymilliárd dollárt érő cégünk, nem hiszem, hogy igennel feleltünk volna" - idézte az Oscar-díjas amerikai színész és rendező közleményét az amerikai média.A londoni székhelyű Diageo, amely egyebek között a Johnnie Walker, a Smirnoff és a Guinness márkák tulajdonosa, első körben 700 millió dollárt fizet a Casamigosért, majd tíz év alatt további 300 millió dollárt fizet ki, amennyiben a befektetése megtérülni látszik.Clooney 2013-ban alapított a tequilacéget barátjával, Rande Gerberrel - aki nem mellesleg Cindy Crawford férje -, valamint Mike Meldman üzletemberrel.A színész és Gerber többször is szerepelt a Casamigos reklámjaiban. A Diageo szerint az alapítók továbbra is fontos szerepet fognak játszani a márka népszerűsítésében és némi beleszólásuk is lesz annak jövőjébe.Az eladási procedúra várhatóan az év második felében zárul.