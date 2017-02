Folytatódik az Igazából szerelem

Márciusban mutatják be a filmet, de a mozikban nem lesz érdemes keresniA rövidfilmet a Red Nose Day nevű jótékonysági program keretében mutatja majd be a brit közszolgálati tévé, és azt is lehet tudni, hogy az amerikai nézők két hónappal később láthatják majd az NBC-n - írta meg az Index A szereplőgárda nagyrészt megegyezik az első filmével, így újra látható Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke és Rowan Atkinson is, ám kimarad Emma Thompson, aki az azóta elhunyt Alan Rickman feleségét alakította - számol be a lap..A rendező-forgatókönyvíró Richard Curtis elmondta, hogy álmában sem gondolta volna, hogy valaha is folytatást ír a filmhez, de jó lesz megmutatni röviden, hogy kivel mi történt azóta. Az Igazából szerelem (Love Actually) volt az addig forgatókönyvíróként ismert Curtis rendezői debütálása, és a film nemcsak a mozikban lett bombasiker (összesen 194 millió fontot hozott), de azóta is a popkultúra része, és több jelenete is állandó hivatkozási pont lett - írják.