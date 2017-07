Finn rendezőt kapott a J.R.R. Tolkienről szóló film

Dome Karukoski finn rendező forgatja a J.R.R. Tolkienről (1892-1973) szóló életrajzi filmet Hollywoodban - közölte a Helsinki Filmi produkciós cég.



A Deadline Hollywood filmes hírportál értesülései szerint már meg is kezdődött a szereplőválogatás a mozihoz.



A Finnország egyik legkiemelkedőbb filmkészítőjeként ünnepelt 40 éves Karukoski nevéhez fűződik az idén megjelent Tom of Finland című film, amely Touko Laaksonen (1920-1991) homoszexuális finn grafikus életét mutatja be.



A Gyűrűk Ura és A hobbit írójáról készülő film forgatókönyvét az ír rendező, David Gleeson és a brit Stephen Beresford jegyzi.



A film "azokat az éveket mutatja be, amikor az árván maradt Tolkien barátokra, szerelemre és művészi inspirációra lel egy csapatnyi kiközösített fiatal körében az iskolában".



A film elmeséli Tolkien első világháborús élményeit. Az írót 1916 közepén a francia frontra vezényelték, részt vett a somme-i csatában, majd kórházba került. A betegágyon kezdte írni meséit, a megalkotott új nyelveihez történeteket talált ki.



A háború után az angol nyelv hivatalos útmutatójának számító Oxford szótáron dolgozott, később az Oxfordi Egyetemen tanított óangol nyelvet egészen nyugdíjba vonulásáig, 1959-ig.



Egy másik életrajzi film is készül Tolkienről. A James Strong brit rendező által jegyzett Middle Earth (Középfölde) című film Tolkien ifjúságát és későbbi feleségéhez, Edith Bratthez fűződő szerelmét idézi fel.