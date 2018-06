Ezért zavarja Kelemen Annát, hogy megint szexoldalon tűntek fel a képei

kép: BorsOnline

Mai műanyag világunkban meg sem lepődünk már azon, hogy amerre csak a szem, mindenhol csak a bóvli, meg a replika. Na de hogy már az utánozhatatlan Kelemen Annát is megpróbálja leutánozni valaki, arra már maga Kelemen Anna is felkapja a műszempilláját. - írja a BorsOnline Az egykori nyuszilányt egy ismeretlen jóakarója figyelmeztette, hogy valaki visszaél a fotóival, és egy olasz escort oldalon hirdeti szexuális szolgáltatásait. A hír hallatán lefagyott Anna arcáról jellegzetes mosolya, és egy kisebb monológba fogalmazva adta ki hirtelen támadt dühét. De rossz az, aki rosszra gondol. Kelemen Anna teljesen máson akadt ki, mint amin ilyenkor szoktak a hasonlóan kínoshelyzetbe került lányok a lebukásuk után.

Nem csináltam belőle eddig sem nagy titkot, hogy én ugye interneten ismerkedek. Vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy ott keresek partnert, ott ismerkedek magyarországi úriemberekkel. Tehát ezzel a részével nincs gond. Tulajdonképpen a személyemet érintő attrocitás az, hogy engem hamisítanak. Ez az, ami zavar.

- dohogott a szexmániás szőkeség.

Igazából már nagyon unom, hogy engem hamisítanak. Leginkább emiatt vagyok most pipa. Persze kíváncsi vagyok, hogy ugyan ki az akinek, ez jut eszébe, és csak így vállalja magát. Azt meg egyáltalán nem is értem, hogy minek ezért Olaszországba, meg Svájcba utazni, mikor itthon is meg lehet keresni ugyanannyi pénzt. Mindenki vágja ezekről a lányokról amúgyis, hogy miből élnek, honnan szerzik a pénzüket. Nagyon viccesnek találom, amikor próbálják elhitetni magukról a kamu meséket. Szánalmasak szerintem. Ráadásul meg összezavarják azokat az embereket, akik partnert keresnek adott esetben.