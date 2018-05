Ez a kissrác a hercegi esküvő nagy felfedezettje - videó

Ott volt Katalin hercegné két idősebb gyermeke, Sarolta hercegnő és György herceg, valamint Harry herceg és Meghan Markle keresztlányai is - a közönség nagy "felfedezettje" azonban a menyasszony fátylának egyik hordozója - írja a borsonline.hu Meghan legjobb barátnőjének, Jessica Mulroney-nak az ikrei, Brian és John közül az egyikük ugyanis egy akkora, teliszájas mosolyt villantott, amikor észrevette, hogy veszi a kamera, hogy azon még két nap után is csak nevetni tudunk.A kissrácot egyébként nem csak emiatt zárták sokan a szívükbe, de amiatt is, hogy kísértetiesen hasonlít - legalábbis a mémmé vált felvételen - a Reszkessetek betörők sztárjára, Macaulay Culkin-re.Persze nem mehetünk el szó nélkül az esküvő másik "gyereksztárja", a házasoknak vadul integető Sarolta hercegnő mellett sem. Íme: